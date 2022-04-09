Trabzonspor, Gaziantep FK ile berabere kaldı

Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor, Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı.

Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor, Gaziantep FK deplasmanına konuk oldu.

Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sona erdi.





6 haftada 5 puan şampiyon yapacak

Bu sonucun ardından Trabzonspor, puanını 72'ye yükseltti. Bordo-mavililer, Süper Lig'sde kalan 6 haftada 5 puan alması durumunda şampiyonluğa ulaşacak. Gaziantep FK ise ligdeki puanını 41'e yükseltti.

Süper Lig'in bir sonraki haftasında Trabzonspor, kendi sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Gaziantep FK ise İttifak Holding Konyaspor deplasmanına konuk olacak.



