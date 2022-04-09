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    Trabzonspor, Gaziantep FK ile berabere kaldı

    Trabzonspor, Gaziantep FK ile berabere kaldı

    Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor, Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 09.04.2022 - 22:27
    • Güncelleme : 09.04.2022 - 22:31
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    Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor, Gaziantep FK deplasmanına konuk oldu.

    Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

    Trabzonspor, Gaziantep FK ile berabere kaldı #1

    6 haftada 5 puan şampiyon yapacak

    Bu sonucun ardından Trabzonspor, puanını 72'ye yükseltti. Bordo-mavililer, Süper Lig'sde kalan 6 haftada 5 puan alması durumunda şampiyonluğa ulaşacak. Gaziantep FK ise ligdeki puanını 41'e yükseltti.

    Süper Lig'in bir sonraki haftasında Trabzonspor, kendi sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Gaziantep FK ise İttifak Holding Konyaspor deplasmanına konuk olacak.

    Trabzonspor, Gaziantep FK ile berabere kaldı #2

    Trabzonspor, Gaziantep FK ile berabere kaldı #3

    Trabzonspor, Gaziantep FK ile berabere kaldı #4


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