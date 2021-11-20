Trabzonspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig’in 13. haftasında ligde namağlup şekilde liderliğini sürdüren Trabzonspor ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. Peki Trabzonspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2022 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında lige verilen milli aranın tamamlanmasıyla birlikte gözler yeniden Süper Lig'deki müsabakalara çevrildi.

Bu kapsamda Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK'yı konuk edecek.

Son 5 maçında kaybetmeyen ve 30 puanla ilk sırada bulunan bordo-mavili ekip, sahasında oynayacağı maçı kazanarak liderliğini pekiştirmek ve galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

Bu zorlu karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler ise Trabzonspor - Gaziantep FK maçının canlı yayınlanacağı kanalı ve saat bilgisini araştırıyor.

Peki, Trabzonspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte detaylar...

TRABZONSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper Lig Trabzonspor - Gaziantep FK maçı, 22 Kasım 2021 Pazartesi günü saat 20:00'de başlayacak.

İki takımın da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacağı bu zorlu müsabaka, Trabzon'da, Şenol Güneş Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak ve beIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.