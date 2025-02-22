Trabzonspor, Gaziantep FK maçına hazır!

AA & Ensonhaber
Trabzonspor, Süper Lig'in 25. haftasında yarın sahasında oynayacağı Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, bordo-mavili futbolcular Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.
Takım, yaptığı son antrenmanla Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı.
TRABZONSPOR, GAZİANTEP FK'YI KONUK EDECEK
Trabzonspor'un, Akyazı Stadı'nda yarın saat 19.00'da konuk edeceği Gaziantep FK karşılaşmasını hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
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