Trabzonspor - Gaziantep FK maçında tartışılan penaltı pozisyonu

Süper Lig'in 7.haftasında Trabzonspor ile Gaziantep FK karşılaşıyor. Maçın 38.dakikasında Matej Hanousek'in ayağından seken top eline çarptı ve hakem Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi.

Süper Lig'in 7.haftasında Trabzonspor sahasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor.

Karşılaşma Gazaintep FK'nın 2-1 üstünlüğü ile geçildiği sırada hakem Mete Kalkavan, Matej Hanousek'in ayağından sekip eline değen pozisyon sonrası penaltı noktasını gösterdi. Bu karar sonrası sosyal medyada pozisyonun penaltı olup olmadığına dair tartışmalar yaşandı.

Pozisyon nasıl gelişti

Soldan Trezeguet'in ceza sahasına çevirdiği topta Matej Hanousek topa elle müdahale etti ve hakem Mete Kalkavan pozisyonu inceledikten sonra penaltı noktasını gösterdi.

Penaltı kararı sonrası Gaziantepli futbolcuların yoğun itirazı oldu ancak karar değişmedi.

Topun başına geçen Bakasetas'ın penaltıdan attığı golle durum 2-2'ye geldi.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)