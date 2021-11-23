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    Trabzonspor - Gaziantep FK maçındaki tartışmalı anlar

    Trabzonspor - Gaziantep FK maçındaki tartışmalı anlar

    Trabzonspor ile Gaziantep FK'nın karşı karşıya geldiği mücadelede tartışma yaratan iki pozisyon yaşandı.
    • Haber Merkezi
    • 23.11.2021 - 09:20
    • Güncelleme : 23.11.2021 - 09:34
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    Trabzonspor ile Gaziantep FK'yı karşı karşıya getiren maçta tartışmalara neden olan iki pozisyon yaşandı.

    Gaziantep'te Dicko, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda Victor Hugo'nun müdahalesiyle yerde kaldı ve kırmızı kart bekledi. Hakem Suat Arslanboğa, Video Hakem ile görüştükten sonra devam kararı verdi.

    Trabzonspor - Gaziantep FK maçındaki tartışmalı anlar #1

    Trabzonspor - Gaziantep FK maçındaki tartışmalı anlar #2

    GAZİANTEP FK'DAN TEPKİ

    Pozisyonun ardından Gaziantep FK, sosyal medya hesabından, "Dicko kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda rakip oyuncunun müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi bir süre VAR ile konuştuktan sonra devam kararı verdi!" ifadeleriyle bir paylaşım yaptı.

    Trabzonspor - Gaziantep FK maçındaki tartışmalı anlar #3

    BİR DE PENALTI BEKLENTİSİ

    Öte yandan 45. dakikada gelişen Gaziantep FK atağında Dicko, ceza sahası içerisinde Vitor Hugo ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı ve penaltı bekledi.

    Hakem Suat Arslanboğa devam kararı verdi ve pozisyonun devamında Trabzonspor, Cornelius ile 3. golü buldu.

    Trabzonspor - Gaziantep FK maçındaki tartışmalı anlar #4

    (Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

    EROL BULUT: HAKKIMIZI HELAL ETMİYORUZ

    Maçın hakemi Suat Arslanboğa ve ekibine tepki gösteren Erol Bulut, "Hafızalarda yanlış şeyler kalıyor bugün. Futbol adına konuşacak güzel şeyler var ama diğer tarafı konuşmak lazım. Adalet adına konuşacak hiçbir şey yok. Gaziantep FK camiası olarak bugünkü hakem yönetimine hakkımızı helal etmiyoruz. 5. dakikada bitti maç. Söyleyecek başka bir şey yok." dedi.

    Trabzonspor - Gaziantep FK maçındaki tartışmalı anlar #5

    FENERBAHÇELİLER DE İSYANDA

    Öte yandan Vitor Hugo'nun kart görmesini bekleyen rakip takım taraftarları da sosyal medyadan tepki gösterdi.

    Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasında Djaniny'ye hamle yapan Kim Min-Jae ikinci sarı karttan kırmızı kart görmüştü.

    Bu pozisyonun bariz gol şansı olduğunu savunan Fenerbahçeliler de hakeme ve federasyona yüklendi.

    Trabzonspor - Gaziantep FK maçındaki tartışmalı anlar #6

    Trabzonspor - Gaziantep FK maçındaki tartışmalı anlar #7

    Trabzonspor - Gaziantep FK maçındaki tartışmalı anlar #8

    (Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

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