Trabzonspor - Gaziantep FK maçındaki tartışmalı anlar

Trabzonspor ile Gaziantep FK'nın karşı karşıya geldiği mücadelede tartışma yaratan iki pozisyon yaşandı.

Trabzonspor ile Gaziantep FK'yı karşı karşıya getiren maçta tartışmalara neden olan iki pozisyon yaşandı.

Gaziantep'te Dicko, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda Victor Hugo'nun müdahalesiyle yerde kaldı ve kırmızı kart bekledi. Hakem Suat Arslanboğa, Video Hakem ile görüştükten sonra devam kararı verdi.





GAZİANTEP FK'DAN TEPKİ

Pozisyonun ardından Gaziantep FK, sosyal medya hesabından, "Dicko kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda rakip oyuncunun müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi bir süre VAR ile konuştuktan sonra devam kararı verdi!" ifadeleriyle bir paylaşım yaptı.

BİR DE PENALTI BEKLENTİSİ

Öte yandan 45. dakikada gelişen Gaziantep FK atağında Dicko, ceza sahası içerisinde Vitor Hugo ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı ve penaltı bekledi.

Hakem Suat Arslanboğa devam kararı verdi ve pozisyonun devamında Trabzonspor, Cornelius ile 3. golü buldu.

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

EROL BULUT: HAKKIMIZI HELAL ETMİYORUZ

Maçın hakemi Suat Arslanboğa ve ekibine tepki gösteren Erol Bulut, "Hafızalarda yanlış şeyler kalıyor bugün. Futbol adına konuşacak güzel şeyler var ama diğer tarafı konuşmak lazım. Adalet adına konuşacak hiçbir şey yok. Gaziantep FK camiası olarak bugünkü hakem yönetimine hakkımızı helal etmiyoruz. 5. dakikada bitti maç. Söyleyecek başka bir şey yok." dedi.

FENERBAHÇELİLER DE İSYANDA

Öte yandan Vitor Hugo'nun kart görmesini bekleyen rakip takım taraftarları da sosyal medyadan tepki gösterdi.

Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasında Djaniny'ye hamle yapan Kim Min-Jae ikinci sarı karttan kırmızı kart görmüştü.

Bu pozisyonun bariz gol şansı olduğunu savunan Fenerbahçeliler de hakeme ve federasyona yüklendi.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)