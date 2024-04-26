Trabzonspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti

AA
Trabzonspor, Süper Lig'in 34. haftasında 28 Nisan Pazar günü sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Bordo-mavili futbolcular, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi.
Hazırlıklar yarın sona erecek
5'e 2 ile devam eden antrenman, sonuçlandırma çalışmasıyla tamamlandı.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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