Trabzonspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti
AA

Trabzonspor, Süper Lig'in 34. haftasında 28 Nisan Pazar günü sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Bordo-mavili futbolcular, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi.

Hazırlıklar yarın sona erecek

5'e 2 ile devam eden antrenman, sonuçlandırma çalışmasıyla tamamlandı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)