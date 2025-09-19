Trabzonspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig’in 6. haftasında sahasında Gaziantep FK’yı ağırlayacak olan Trabzonspor, hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Ana bölümde ise taktik çalışması gerçekleştirdi.

FORMA GİYEMEYECEKLER

Bordo-mavililerde kırmızı kart cezalısı olan Okay Yokuşlu, Gaziantep FK maçıyla cezası bitecek olan Christ Inao Oulai, antrenman eksiliği bulunan Benjamin Bouchouari ve tedavisi süren Cihan Çanak’ın forma giymesi beklenmiyor.

TRABZONSPOR RAKİBİNE YENİLMEDİ

Bu sezon evinde oynadığı maçları kaybetmeyen Trabzonspor, bugüne kadar Gaziantep FK’ya yenilmedi. Ligde oynadığı 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Trabzonspor, bu sezon evinde 3 maçı da kaybetmedi.

Bordo-mavililer, rakibiyle oynadığı 12 maçta 8 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 4 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor attığı 26 gole karşılık kalesinde ise 10 gol gördü.