Trabzonspor - Gaziantep FK maçının muhtemel 11'leri

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK'yi ağırlayacak.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Mücadele BeIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız'ı 2-1 mağlup ederek Avrupa kupalarında 1119 günlük galibiyet hasretini sonlandıran bordo-mavililer, ligde de Gaziantep FK'yi yenerek milli maç nedeniyle verilecek araya moralli bir şekilde girmek istiyor.

Muhtemel 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan, Doğucan, Bartra, Denswil, Eren, Siopis, Hamsik, Bardhi, Bakasetas, Trezeguet, Gomez (Umut)

Gaziantep FK: Günay, Kitsou, Ertuğrul, Djilobodji, Hanousek, Abdulkadir Parmak, Jevtovic, Mustafa, Maxim, Sagal, Figueiredo