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Trabzonspor - Gaziantep FK maçının muhtemel 11'leri
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak.
- 18.09.2022 - 09:04
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK'yi ağırlayacak.
Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Mücadele BeIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız'ı 2-1 mağlup ederek Avrupa kupalarında 1119 günlük galibiyet hasretini sonlandıran bordo-mavililer, ligde de Gaziantep FK'yi yenerek milli maç nedeniyle verilecek araya moralli bir şekilde girmek istiyor.
Muhtemel 11'ler
Trabzonspor: Uğurcan, Doğucan, Bartra, Denswil, Eren, Siopis, Hamsik, Bardhi, Bakasetas, Trezeguet, Gomez (Umut)
Gaziantep FK: Günay, Kitsou, Ertuğrul, Djilobodji, Hanousek, Abdulkadir Parmak, Jevtovic, Mustafa, Maxim, Sagal, Figueiredo