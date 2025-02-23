Trabzonspor - Gaziantep FK maçının muhtemel 11'leri

Haber Merkezi
Süper Lig'in 25. haftasında Şenol Güneş yönetimindeki Trabzonspor ile Selçuk İnan'ın çalıştırdığı Gaziantep FK karşı karşıya gelecek.
Akyazı Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Mücadeleyi beIN Sports 1 yayınlayacak.
MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa, Mendy, Ozan, Visca, Cham, Sikan, Banza
Gaziantep FK: Dioudis, Sorescu, Bruno Viana, Arda Kızıldağ, Husic, Ndiaye, Kozlowski, Maxim, Okereke, Lungoyi, Halil Dervişoğlu
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