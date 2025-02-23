Trabzonspor - Gaziantep FK maçının muhtemel 11'leri
Haber Merkezi

Süper Lig'in 25. haftasında Şenol Güneş yönetimindeki Trabzonspor ile Selçuk İnan'ın çalıştırdığı Gaziantep FK karşı karşıya gelecek.

Akyazı Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Mücadeleyi beIN Sports 1 yayınlayacak.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa, Mendy, Ozan, Visca, Cham, Sikan, Banza

Gaziantep FK: Dioudis, Sorescu, Bruno Viana, Arda Kızıldağ, Husic, Ndiaye, Kozlowski, Maxim, Okereke, Lungoyi, Halil Dervişoğlu

ensonhaber icon
Emre Çalışkan
Editor