Trabzonspor, Gaziantep FK'yı yenerek evinde art arda 5. galibiyetini aldı

AA & Ensonhaber

Süper Lig'in 25. haftasındaki maçta Trabzonspor, sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. 5 gollü karşılaşmada ev sahibi ekip 3-2lik galibiyet elde etti.

Bordo mavililer, su sonuçla kendi evinde üst üste 5. galibiyetlerini almış oldu.

BORDO MAVİLİLER, İLK YARIYI 2 FARKLA ÖNDE KAPADI

13. dakikada Husic'in uzun pasıyla savunmanın arkasında topla buluşarak kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kalan Sorescu'nun şutunda, meşin yuvarlak Uğurcan'dan döndü. Daha sonra savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

20. dakikada Banza'nın topuk pasıyla ceza alanı içinde Lundstram, rakiplerinden sıyrılarak kaleci Burak Bozan ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun şutunda kaleci Burak sol tarafına yatarak topu kontrolü etti.

27. dakikada Visca'nın pasıyla ceza alanına doğru hareketlenen Zubkov'un aşırtmak istediği top kaleci Burak Bozan'da kaldı.

33. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın soldan ortasında, ceza alanı içinde Sikan'ın kafa vuruşunda top direğin yanından auta çıktı.

45. dakikada Okereke'nin ceza alanı sağ çaprazından şutunda, top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

45+2. dakikada Trabzonspor 1-0 öne geçti. Zubkov'un soldan kullandığı serbest vuruşta, ceza alanı içinde Batagov'un indirdiği topu altıpas içindeki Banza filelere gönderdi.

45+6. dakikada Trabzonspor bir gol daha buldu. Zubkov'un sağ taraftan kullandığı serbest atışta, ceza yayı üzerinden Visca'nın yerden şutunda savunmaya çarpan top filelerle buluştu: 2-0

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 ev sahibi takımın üstünlüğüyle bitti.

İKİNCİ YARIDA GOL DÜELLOSU

53. dakikada Ogün Özçiçek'in derinleme pasında, Okere'nin yakın mesafeden dokunduğu top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

58. dakikada Sikan'ın pasında sağdan ceza alanı son çizgisine inen Visca, meşin yuvarlağı altı pas içindeki Banza'ya aktardı. Bu futbolcu da meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-0

72. dakikada Ogün Özçiçek'in pasında ceza alanı sağ çaprazında kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kalan Kozlowski'nin şutunda, Uğurcan'ın müdahale ettiği top yan direkten döndü.

76. dakikada Maxim'in pasında ceza alanı sol çaprazında rakiplerinden sıyrılan Lungoyi'nin şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.

77. dakikada Sorescu'nun soldan ortasında ceza alanında Semih Güler'in kafa vuruşunda, top kaleci Uğuncan Çakır'ın sol tarafından filelerle buluştu: 3-1

84. dakika Semih Güler'in pasında ceza alanı sol tarafında Lungoyi, Malheiro ile girdiği ikili mücadelede yerde kalınca maçın hakemi Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.

85. dakikada Maxim, kullandığı penaltı atışında topu filelerle gönderdi: 3-2

Trabzonspor, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

Trabzonspor: 3 - Gaziantep FK: 2

Stat: Papara Park

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Erkan Akbulut

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic (Dk. 69 Okay Yokuşlu), Batagov, Mustafa Eskihellaç, Mendy (Dk. 79 Hüseyin Türkmen), Lundstram, Zubkov, Visca (Dk. 87 Arif Boşluk), Sikan (Dk. 79 Cham), Banza (Dk. 69 Enis Destan)

Gaziantep FK: Burak Bozan, Viana, Arda Kızıldağ (Dk. 88 Kodro), Husic, Maxim, Daubin (Dk. 25 Ogün Özçiçek), Sorescu, Ndiaye (Dk. 64 Semih Güler), Kozlowski, Okereke (Dk. 64 Lungoyi), Halil Dervişoğlu (Dk. 64 Boateng)

Goller: Dk. 45+2 ve 58 Banza, Dk. 45+6 Visca (Trabzonspor) Dk. 77 Semih Güler, Dk. 85 Maxim (Penaltıdan) (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Dk. 15 Savic (Trabzonspor) Dk. 78 Husic (Gaziantep FK)