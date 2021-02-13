Trabzonspor, Gaziantep'i de yenerek 6'da 6 yaptı

Trabzonspor, Gaziantep'i de yenerek 6'da 6 yaptı

Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, Bakasetas'ın golüyle Gaziantep FK'yı da mağlup ederek üst üste 6. galibiyetini aldı.

Süper Lig'de 25. hafta mücadelesinde Abdullah Avcı'nın çalıştırdığı Trabzonspor ile Ricardo Sa Pinto'nın takımı Gaziantep FK kozlarını paylaştı.

Medical Park Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Trabzonspor 1-0'lık skorla kazandı. Bordo mavililerin golü 67'de Anastasios Bakasetas'tan geldi. 2021'de ligde 9 maça çıkan Trabzonspor, 8 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.





BAKASETAS'TAN 4 LİG MAÇINDA 3 GOL

Alanyaspor'dan transfer olduktan sonra bordo mavili formayla ilk maçında son yarım saatte oyuna girdiği Beşiktaş karşısında ağları sarsamayan Bakasetas, ilk 11'de başladığı Denizlispor ve Malatyaspor maçlarının ardından Gaziantep FK önünde de golünü attı. Bakasetas ligdeki toplam gol sayısını da 10'a yükseltti.

Öte yandan Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme uzatma anlarında gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Alınan bu sonucun ardından Trabzonspor 45 puana yükselerek üst üste 6. galibiyetini aldı. Yenilmezlik serisini de 9 maça çıkardı. Gaziantep FK ise son 4 haftada 3. mağlubiyetini aldı.

Ligin bir sonraki haftasında Trabzonspor, Başakşehir deplasmanına gidecek. Gaziantep FK evinde Antalyaspor'u ağırlayacak.







