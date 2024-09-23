Trabzonspor, Gaziantep'ten 1 puanla geri döndü Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep FK ile Trabzonspor golsüz berabere kaldı.

AA & Ensonhaber

Süper Lig'in 6. hafta maçında Trabzonspor, Gaziantep FK'ya konuk oldu.

Çekişmeli geçen mücadelede gol olmadı ve 2 takım da 1 puan aldı.

İLK YARI

5. dakikada Gaziantep FK'nin ceza alanı dışından kazandığı serbest atışta topun başına Furkan Soyalp geçti. Furkan Soyalp'in vuruşunda meşin yuvarlak, savunmadan döndü. Dönen topla buluşan Ömürcan Artan'ın vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çeldi.

16. dakikada sağ kanattan Ömürcan Artan'ın ceza alanına gönderdiği topu kontrol eden Okereke'nin vuruşunda, meşin yuvarlak direğe çarparak dışarı gitti.

37. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Mendy'nin sert vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

45+3. dakikada ev sahibi ekibin kazandığı serbest atışta Sorescu, ceza alanına ortasını yaptı. İyi yükselen Saborit'in kafa vuruşunda, top az farkla auta gitti.

Karşılaşmanın ilk devresi golsüz tamamlandı.

İKİNCİ YARI

50. dakikada Gaziantep FK'nin sol kanattan gelişen atağında, topla buluşan Okereke'nin ceza sahası içerisinden vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi.

56. dakikada Trabzonspor'un sağ kanattan gelişen atağında, ceza sahası dışında topla buluşan Cham'ın sert vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

58. dakikada Nwakaeme'nin ceza sahası sol çaprazından yerden pasında Lundstram şutunu çekti. Kaleci Dioudis'in çeldiği top üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Dönen topu Banza tamamladı. Top filelerle buluştu ancak hakem Volkan Bayarslan, VAR'ın uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarında inceledi. İncelemenin ardından pozisyonun başlangıcında faul olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.

67. dakikada sağ taraftan köşe atışı kullanan Furkan Soyalp'in ortasında iyi yükselen Saborit'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

69. dakikada Trabzonspor'un kazandığı serbest atışta Cham şutunu çekti. Kaleci Dioudis topu kornere çeldi.

90+3. dakikada Gaziantep FK'nin sağ kanattan gelişen atağında, ceza sahası dışında topla buluşan Ndiaye'nin vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

Müsabaka 0-0 sona erdi.

Gaziantep FK: 0 - Trabzonspor: 0

Stat: Gaziantep Büyükşehir

Hakemler: Volkan Bayarslan, Bilal Gölen, Murat Altan

Gaziantep FK: Dioudis, Ömürcan Artan (Dk. 87 Halil Dervişoğlu), Arda Kızıldağ, Viana, Saborit, Furkan Soyalp (Dk. 78 Maxim), Ndiaye, Sorescu, Kozlowski (Dk. 72 Ogün Özçiçek), Lungoyi (Dk. 72 Kenan Kodro), Okereke (Dk. 87 M'Bakata)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Mendy, Denswil, Eren Elmalı (Dk. 77 Barisic), Ozan Tufan, Okay Yokuşlu (Dk. 46 Lundstram), Cihan Çanak (Dk. 46 Dragus), Cham, Nwakaeme (Dk. 76 Umut Bozok), Banza

Sarı kartlar: Dk. 33 Okay Yokuşlu, Dk. 46 Nwakaeme, Dk. 62 Malheiro, Dk. 90+2 Banza (Trabzonspor), Dk. 36 Furkan Soyalp, Dk. 65 Kozlowski, Dk. 69 Saborit, Dk. 83 Sorescu, Dk. 90+2 Arda Kızıldağ (Gaziantep FK)