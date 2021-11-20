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    Trabzonspor, Gervinho'nun sözleşmesini askıya alacak

    Trabzonspor, Gervinho'nun sözleşmesini askıya alacak

    Sezonu kapatan Gervinho, Fransa’da operasyon geçirirken Trabzonspor'un oyuncunun sözleşmesini askıya alıp yabancı kontenjanında hakkını devre arasında yapılacak bir transferde kullanması bekleniyor.
    • Haber Merkezi
    • 20.11.2021 - 13:33
    • Güncelleme : 20.11.2021 - 14:16
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    Trabzonspor’un Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta çapraz bağları kopan ve sezonu kapatan Gervinho dün Fransa’da ameliyat edildi.

    Bordo mavili kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, Fildişi Sahilli oyuncunun sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Oyuncumuz Gervinho, Fransa’da başarılı bir ameliyat geçirmiştir. Artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu yapılan oyuncumuzun yarın (bugün) taburcu olması planlanmaktadır” ifadelerine yer verdi.

    Trabzonspor, Gervinho nun sözleşmesini askıya alacak #1

    SÖZLEŞMESİ ASKIYA ALINACAK

    34 yaşındaki futbolcunun sezonun kapatmasının ardından Karadeniz ekibinin sözleşmesini askıya alıp yabancı kontenjanın da hakkını devre arasında yapılacak bir transferde kullanması bekleniyor.

    Öte yandan milli takımlardaki oyuncular dün Trabzon’a döndü ve antrenmanlara katıldı.

    Trabzonspor, Gervinho nun sözleşmesini askıya alacak #2

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