Trabzonspor, Giresun'la berabere kaldı

Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor, evinde Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor, evinde Giresunspor'u ağırladı.

Maça etkili başlayan bordo-mavililer, rakip kalede tehlikeli pozisyonlar üretti.

Trabzonspor, net pozisyonlara girse de kaleci Okan Kocuk'u geçemedi.

İlk yarıda gol sesi çıkmadı ve iki takım da devre arasına 0-0'lık beraberlikle gitti.

OKAN İKİ KEZ PENALTI KURTARDI

İkinci yarıya da baskılı başlayan Trabzonspor, rakip kaleyi adeta abluka altına aldı ancak kaleci Okan pozisyonlara gol izni vermedi.

Kontra atakta rakibini çaresiz yakalayan Giresunspor, 68. dakikada Umut Nayir'le skoru 1-0'a getirdi.

79. dakikada sahneye çıkan Cornelius, Trabzonspor'a beraberliği getiren golü kaydetti.

90+5. dakikada penaltı kazanan Trabzonspor'da Bakasetas penaltıyı kaçırdı. Penaltı pozisyonunda ihlal tespit eden hakem bir kez daha tekrarladı.

Okan yeniden penaltıyı kurtardı ve maç 1-1 sona erdi.