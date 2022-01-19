Trabzonspor-Giresunspor - CANLI SKOR

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Trabzonspor evinde Giresunspor'u ağırlıyor.

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46' İkinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Trabzonspor 0-0 Giresunspor

37' Sol kanattan topu alan Visca yay üzerine doğru iyi gönderdi ancak savunmada Aziz Behich araya girdi ve topu uzaklaştırdı.

20' Ceza yayı üzerinde topu alan Visca çok şık bir pasla Bruno Peres'e gönderdi sağ çaprazdan vuruşunu yapan Peres topu üstten dışarıya gönderdi.

13' Sol kanattan Visca çizgiye inip ortasını yaptı ancak savunmada Flavio araya girdi ve topu kornere gönderdi.

3' Trabzonspor'da Hüseyin'in kaptırdığı topta Flavio savunma arkasına sarkan Fousseni Diabate'ye gönderdi ancak savunma araya girdi ve topu kornere gönderdi.

1' Maç başladı.

Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor, sahasında Giresunspor ile karşıyor.



Trabzonspor'un Stadı'nda oynanan ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Alper Ulusoy yönetiyor. Mücadeleyi beIN Sport canlı yayınlıyor.

Ligde 50 puanla lider durumda bulunan bordo-mavili takım, rakibi karşısında kazanarak yoluna devam etmeyi hedefliyor.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hüseyin, Hugo, Denswil, Berat, Dorukhan, Bakasetas, Abdulkadir, Visca, Cornelius

Giresunspor: Okan, Hayrullah, Diarra, Perez, Aziz, Zeki, Flavio, Diabate, Shapi, Sergio, Umut