Trabzonspor - Giresunspor maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Trabzonspor evinde Giresunspor'u ağırlayacak.

Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor, sahasında Giresunspor ile karşılaşacak.



Trabzonspor'un Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Alper Ulusoy yönetecek. Mücadeleyi beIN Sport canlı yayınlayacak.

Ligde 50 puanla lider durumda bulunan bordo-mavili takım, rakibi karşısında kazanarak yoluna devam etmeyi hedefliyor.

Sahasında bu sezon 10 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik elde eden Karadeniz ekibi, iç sahadaki yenilmezliğini de sürdürerek şampiyonluk yolunda bir engeli daha geride bırakmak istiyor.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hüseyin, Hugo, Puchacz (Denswil), Hamsik, Dorukhan, Bakasetas, Visca, Abdülkadir, Cornelius

Giresunspor: Okan, Hayrullah, Diarra, Perez, Aziz Behich, Flavio, Zeki, Suleymanov, Diabate, Sergio, Balde