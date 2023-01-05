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    Trabzonspor, Giresunspor'u üç golle geçti

    Trabzonspor, Giresunspor'u üç golle geçti

    Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Karadeniz derbisinde Trabzonspor, evinde Giresunspor'u 3-0 mağlup etti.
    • 05.01.2023 - 22:01
    • Güncelleme : 05.01.2023 - 22:12
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    Süper Lig 17. hafta ile devam ediyor. Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor ile Hakan Keleş’in ekibi Giresunspor, hakem Ali Palabıyık yönetiminde Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde karşı karşıya geldi.

    Mücadele Trabzonspor'un 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

    Trabzonspor ilk yarıyı önde bitirdi

    Karşılaşmanın 30. dakikasında Trabzonspor, Riad Bajic'in kendi kalesine attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

    Trabzonspor, Giresunspor u üç golle geçti #1

    Gomez farkı 2'ye çıkardı

    İkinci yarıda 69. dakikada Uruguaylı golcü Maxi Gomez sahneye çıkarak skoru 2-0'a getirdi.

    Trabzonspor, Giresunspor u üç golle geçti #2

    Doğucan maç sonucunu belirledi

    Maçın 75. dakikasında Doğucan Haspolat oyuna girer girmez gol atarak skoru 3-0'a getirdi. Doğucan bu golüyle Trabzonspor formasıyla ilk golünü kaydetti.

    Kalan dakikalarda başka gol çıkmayınca bordo-mavililer üç puanın sahibi oldu.

    Trabzonspor, Giresunspor u üç golle geçti #3

    Trabzonspor 29 puana yükseldi

    Fatih Karagümrük maçında yaşanan mağlubiyetin ardından Giresunspor’u yenen Trabzonspor 29 puana yükseldi. Süper Lig’de 4 maçlık yenilmezlik serisinin ardından maç kaybeden Giresunspor ise 19 puanda kaldı.

    Süper Lig’in 18. haftasında Trabzonspor, Alanyaspor deplasmanına konuk olacak. Giresunspor ise Ümraniyespor’u sahasında ağırlayacak.

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