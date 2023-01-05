Trabzonspor, Giresunspor'u üç golle geçti

Trabzonspor, Giresunspor'u üç golle geçti

Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Karadeniz derbisinde Trabzonspor, evinde Giresunspor'u 3-0 mağlup etti.

Süper Lig 17. hafta ile devam ediyor. Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor ile Hakan Keleş’in ekibi Giresunspor, hakem Ali Palabıyık yönetiminde Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde karşı karşıya geldi.

Mücadele Trabzonspor'un 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Trabzonspor ilk yarıyı önde bitirdi

Karşılaşmanın 30. dakikasında Trabzonspor, Riad Bajic'in kendi kalesine attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Gomez farkı 2'ye çıkardı

İkinci yarıda 69. dakikada Uruguaylı golcü Maxi Gomez sahneye çıkarak skoru 2-0'a getirdi.

Doğucan maç sonucunu belirledi

Maçın 75. dakikasında Doğucan Haspolat oyuna girer girmez gol atarak skoru 3-0'a getirdi. Doğucan bu golüyle Trabzonspor formasıyla ilk golünü kaydetti.

Kalan dakikalarda başka gol çıkmayınca bordo-mavililer üç puanın sahibi oldu.

Trabzonspor 29 puana yükseldi

Fatih Karagümrük maçında yaşanan mağlubiyetin ardından Giresunspor’u yenen Trabzonspor 29 puana yükseldi. Süper Lig’de 4 maçlık yenilmezlik serisinin ardından maç kaybeden Giresunspor ise 19 puanda kaldı.

Süper Lig’in 18. haftasında Trabzonspor, Alanyaspor deplasmanına konuk olacak. Giresunspor ise Ümraniyespor’u sahasında ağırlayacak.