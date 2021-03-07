Trabzonspor, Gökdeniz Bayrakdar'ı istiyor

Antalyaspor'da bu sezon yıldızını parlatan Gökdeniz Bayrakdar, bordo-mavili yöneticilerin yakın markajına alındı. Trabzonspor sezon sonunda Akdeniz ekibiyle görüşecek.

Ailesi Trabzonlu olan Gökdeniz Bayrakdar için ara transferde de nabız yoklayan Trabzonspor, bu girişimlerden sonuç alamamıştı. Ancak 20 yaşındaki forveti bu kez kaçırmak istemeyen Trabzonspor yönetimi, Berat Özdemir transferindeki yolu izleyecek ve Gökdeniz Bayrakdar'ı sezon sonu renklerine katmak için tüm imkanları seferber edecek.

Karadeniz Gazete'nde yer alan habere göre; 20 yaşındaki forvet oyuncusunu teknik direktör Abdullah Avcı'nın çok istediği, öğrenilirken, yönetimin de bu konuda tüm imkanları zorlayacağı gelen bilgilere arasında.

Bordo-mavili kurmayların Gökdeniz transferini, tıpkı Berat Özdemir'de olduğu gibi sonlandırmayı planladıkları öğrenildi.

3 MİLYON EURO BONSERVİS ARTI SONRAKİ SATIŞTAN PAY

Trabzonspor, Gökdeniz Bayrakdar için kulübü Antalyaspor'a 3 milyon euro bonservis bedeli ve bir sonraki satıştan yüzde 25 pay önerecek. Antalyaspor Gökdeniz'i 2. Lig ekibi Kocaelispor'dan 115 bin euroya almıştı.

Genç oyuncuyu Bundesliga ekipleri Stuttgart ve Eintracht Frankfurt ekiplerinin takip ettiği ifade edildi. Bu sezon Antalyaspor ile toplam 29 maça çıkan Gökdeniz, ligde 5, kupada ise 2 gol kaydetti.