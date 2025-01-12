Trabzonspor golü buldu, Antalyaspor itiraz etti!

Haber Merkezi
Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde Trabzonspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi.
Akyazı Stadyumu'nda oynanan maçta Antalyaspor, Trabzonspor karşısında 21. dakikada yediği golle 1-0 geriye düştü.
Antalyasporlu futbolcular ve teknik heyet, bu gole tepki gösterdi.
ANTALYASPOR'DAN GOLE İTİRAZ
Antalyasporlu oyuncular, Trabzonspor'un golle sonuçlanan atağında Edin Visca'nın sağ kanattan topu taşıdığı sırada Simon Banza'nın rakibini faulle geçtiği yönünde hakem Cihan Aydın'a itirazda bulundu.
Hakem Cihan Aydın, bir süre VAR'la konuştuktan sonra golü verdi.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)
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