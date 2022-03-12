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Trabzonspor - Göztepe - CANLI SKOR
Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor, evinde Göztepe'yi ağırlıyor.
- Haber Merkezi
- 12.03.2022 - 18:54
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Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor, Göztepe'yi konuk ediyor.
Trabzonspor’un stadında saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetiyor.
İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Denswil, Ahmetcan, Trondsen, Siopis, Berat, Visca, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Cornelius
Göztepe: İrfan Can, Kerim, Arslanagic, Angel, Berkan, Obinna, Aytaç, Halil, Soner, Ndiaye, Jahovic