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    Trabzonspor - Göztepe - CANLI SKOR

    Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor, evinde Göztepe'yi ağırlıyor.
    • Haber Merkezi
    • 12.03.2022 - 18:54
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    Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor, Göztepe'yi konuk ediyor.

    Trabzonspor’un stadında saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetiyor.

    İLK 11'LER

    Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Denswil, Ahmetcan, Trondsen, Siopis, Berat, Visca, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Cornelius

    Göztepe: İrfan Can, Kerim, Arslanagic, Angel, Berkan, Obinna, Aytaç, Halil, Soner, Ndiaye, Jahovic


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