Trabzonspor, Göztepe deplasmanından 3 puanla dönüyor

Trabzonspor deplasmanda Göztepe'yi 1-0 yenerek liderliğini sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe ile lider Trabzonspor, İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı.

Karşılaşmanın 7. dakikasında Lourency'nin sağ kanattan yaptığı ortada penaltı noktası yakınında topla buluşan Cherif Ndiaye'nin etkisiz vuruşunda, kaleci Uğurcan topu kontrol etti.

39. dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında ceza sahası içindeki Cherif Ndiaye'nin aktardığı topa Jahovic'ten önce müdahale eden kaleci Uğurcan Çakır, tehlikeyi uzaklaştırdı.

İLK YARIDA GOL SESİ ÇIKMADI

43. dakikada Burekovic'in sol kanattan yaptığı ortada ceza sahasındaki Jahovic'in Edgar Ie'ye rağmen dokunduğu top üstten auta gitti.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü golsüz eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmada ilk yarı tamamlandıktan sonra Göztepe Sportif Menajeri İlhan Şahin, Marek Hamsik'in Atınç Nukan'a yaptığı hareketten nedeniyle hakeme itiraz ettiği için kırmızı kartla cezalandırıldı.

GOL İKİNCİ YARININ BAŞINDA GELDİ

Karşılaşmanın 56. dakikasında Trabzonspor öne geçti. Abdülkadir Ömür'ün pasıyla sol çapraz pozisyonda topla buluşan Gervinho, ceza sahasına girdikten sonra uzak köşeye yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

60. dakikada Jahovic'in Vitor Hugo'nun müdahalesiyle ceza sahası dışında yerde kaldığı pozisyonun ardından kazanılan serbest vuruşu kullanan Lourency'nin şutunda, top üstten auta gitti.

79. dakikada Jahovic'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Soner Aydoğdu'nun kaleye göndermek istediği top, Cherif Ndiaye'ye çarpıp tekrar Soner'e geldi. Bu oyuncunun tekrar vuruşunda top filelere gitse de ofsayt gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.

86. dakikada Trabzonsporlu oyuncuların uzaklaştırmak istediği topla ceza sahasında buluşan Baku'nun şutunda, top direğin yanından dışarı gitti.

LİDERLİĞE DEVAM

90+8. dakikada Göztepe'nin kullandığı köşe vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat'ın da Trabzonspor ceza sahasında olduğu karambolde sarı-kırmızılı futbolcular, pozisyondan faydalanamadı.

Müsabaka Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Bordo-mavililer bu deplasman galibiyetiyle namağlup şekilde liderliğini sürdürdü.