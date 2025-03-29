Trabzonspor, Göztepe ile berabere kaldı

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Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor ile Stanimir Stoilov'un çalıştırdığı Göztepe karşı karşıya geldi.

Akyazı Stadyumu'nda oynanan ve hakem Ali Şansalan'ın düdük çaldığı maçta kazanan çıkmadı.

Kritik müsabaka 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

GÖZTEPE, ÖNE GEÇTİ

Mücadelede konuk ekip 31. dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen Romulo fileleri havalandırdı ve Göztepe'yi öne geçirdi.

TRABZONSPOR, EŞİTLİĞİ YAKALADI

Bu golden henüz bir dakika sonra Zubkov skoru eşitledi. İlk devre 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

KAZANAN OLMADI

İkinci devrede gol sesi çıkmazken Trabzonspor sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.

TRABZONSPOR, FENERBAHÇE DEPLASMANINDA

36 puana yükselen Trabzonspor bir sonraki hafta derbide Fenerbahçe'ye konuk olacak. 38 puanlı Göztepe ise sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak.

ENİS DESTAN VE SERDAR SAATÇI HAFTALAR SONRA 11'DE

Trabzonspor'da Enis Destan, uzun bir aradan sonra ilk 11'de forma giydi.

En son ligin 12. haftasındaki Rizespor maçında ilk 11'de sahaya çıkan Enis Destan, 15 maç aradan sonra tekrar 11'de görev aldı.

Enis Destan, ayrıca bordo-mavili formayla 61. resmi karşılaşmasına çıktı.

Karadeniz ekibinde, Serdar Saatçı da 9 maç sonra ilk 11'de sahaya sürüldü.

FATİH TEKKE, YILLAR SONRA TARAFTAR ÖNÜNDE

Trabzonspor ile 4,5 yıllık sözleşme imzalayan Fatih Tekke, futbolculuk döneminin ardından 19 yıl sonra döndüğü bordo-mavili takımda ilk kez Trabzon'da teknik direktör olarak taraftarın önüne çıktı.

Fatih Tekke yönetiminde ilk maçında deplasmanda Başakşehir'i 3-0 yenerek 300 gün aradan sonra deplasmanda galibiyet hasretine son veren bordo-mavililerde, taraftarlar Fatih Tekke'ye sevgi gösterilerinde bulundu.

Taraftarlar, maç öncesi teknik direktör Fatih Tekke'ye çiçek verdi.