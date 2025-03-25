Trabzonspor, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü
AA & Ensonhaber

Trabzonspor, Süper Lig'in 29. haftasında 29 Mart Cumartesi günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını 1 günlük izinin ardından sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 20 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutuldu.

6 İSİM SAKATLIKLARI NEDENİYLE KATILMADI

Antrenmana milli oyuncuların yanı sıra sakatlıkları bulunan Stefan Savic, Anthony Nwakaeme, Onuralp Çevikkan, Hüseyin Türkmen, Arseniy Batagov ve John Lundstram katılamadı.

HAZIRLIKLAR SÜRECEK

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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Emre Çalışkan
Editor