Trabzonspor, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

AA & Ensonhaber
Trabzonspor, Süper Lig'in 29. haftasında 29 Mart Cumartesi günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını 1 günlük izinin ardından sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 20 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutuldu.
6 İSİM SAKATLIKLARI NEDENİYLE KATILMADI
Antrenmana milli oyuncuların yanı sıra sakatlıkları bulunan Stefan Savic, Anthony Nwakaeme, Onuralp Çevikkan, Hüseyin Türkmen, Arseniy Batagov ve John Lundstram katılamadı.
HAZIRLIKLAR SÜRECEK
Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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