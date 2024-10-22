Trabzonspor, Göztepe maçının hazırlıklarına devam etti

İHA

Trabzonspor, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarına devam etti.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular, salonda kuvvet çalışmasının ardından pas çalışması gerçekleştirdi.

Dar alan oyunu ile devam eden antrenman, çift kale maç ile sona erdi.

HAZIRLIKLAR SÜRECEK

Bordo-mavililer, yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla Göztepe maçı hazırlıklarına devam edecek.