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    Trabzonspor - Göztepe maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor, evinde Göztepe'yi ağırlayacak.
    • Haber Merkezi
    • 12.03.2022 - 18:01
    • Güncelleme : 12.03.2022 - 19:02
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    Trabzonspor - Göztepe maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor, Göztepe'yi konuk edecek.

    Trabzonspor’un stadında saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan, yönetecek.

    Ligde 67 puanla en yakın rakibi 15 puan önünde lider durumda bulunarak şampiyonluk yarışında büyük avantaj yakalan bordo-mavililer, puan kaybetmeden yoluna devam etmek istiyor.

    Ligde ikinci devreye üst üste aldığı 4 galibiyetle başladıktan sonra 5 maçını puansız kapatan Göztepe, 29. haftaya 27 puanla 17. sırada girdi.

    İLK 11'LER

    Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Denswil, Ahmetcan, Trondsen, Siopis, Berat, Visca, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Cornelius

    Göztepe: İrfan Can, Kerim, Arslanagic, Angel, Berkan, Obinna, Aytaç, Halil, Soner, Ndiaye, Jahovic


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