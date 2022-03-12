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Trabzonspor - Göztepe maçının muhtemel 11'leri
Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor, evinde Göztepe'yi ağırlayacak.
- Haber Merkezi
- 12.03.2022 - 09:26
Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor, Göztepe'yi konuk edecek.
Trabzonspor’un stadında saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan, yönetecek.
Ligde 67 puanla en yakın rakibi 15 puan önünde lider durumda bulunarak şampiyonluk yarışında büyük avantaj yakalan bordo-mavililer, puan kaybetmeden yoluna devam etmek istiyor.
Ligde ikinci devreye üst üste aldığı 4 galibiyetle başladıktan sonra 5 maçını puansız kapatan Göztepe, 29. haftaya 27 puanla 17. sırada girdi.
MUHTEMEL 11’LER
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Denswil, Ahmetcan, Trondsen, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Visca, Nwakaeme, Cornelius
Göztepe: İrfan Can, Kerim, Arslanagic, Angel, Berkan, Obinna, Aytaç, Halil, Soner, Ndiaye, Jahovic