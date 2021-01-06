Trabzonspor, Göztepe'yi tek golle yendi

Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor, Göztepe ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavili takım, İzmir temsilcisini Ekuban'ın attığı golle 1-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor, evinde Göztepe ile karşı karşıya geldi. Medical Park Stadı'nda oynanan mücadeleyi bordo-mavililer 1-0'lık skorla kazandı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren gol, 27. dakikada golcü oyuncu Caleb Ekuban'dan geldi. Ekuban böylece, son 7 haftada attığı 4 golle eski formunu tekrar yakalamaya başladığını da göstermiş oldu.





Bu sonuçla birlikte son 5 haftadaki 4. galibiyetini alan Trabzonspor puanını 26 yaparken, 5 maçtır kazanamayan Göztepe 19 puanda kaldı.

Süper Lig'in 18. haftasında bay geçecek Trabzonspor sonraki haftada deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacakken, Göztepe ise 18. haftada evinde Antalyaspor'u ağırlayacak.

ABDULLAH AVCI İLE 9 MAÇTA 20 PUAN

Trabzonspor, Abdullah Avcı ile birlikte 9 maçta 6 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Sadece Galatasaray'a 2-0 mağlup olan bordo-mavililer, 20 puan topladı.



