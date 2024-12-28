Trabzonspor, günün ikinci idmanını yaptı

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Trabzonspor, Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu’nun 18. haftasında deplasmanda oynayacağı Samsunspor maçı hazırlıklarına bugün saat 15.30’da yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirdi.

Topa sahip olma çalışması ile devam eden antrenman, aerobik koşu ve taktik çalışması ile sona erdi.

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HAZIRLIKLAR DEVAM EDECEK

Trabzonspor, yarın saat 12.00’de yapacağı antrenmanla Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.