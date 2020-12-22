Trabzonspor, Hatay deplasmanından tek golle çıktı

Süper Lig'in 14. haftasında Hatayspor deplasmanına konuk olan Trabzonspor, Vitor Hugo'nun 74. dakikadaki golüyle 3 puana ulaşan taraf oldu.

Süper Lig'de 14. hafta maçında Hatayspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan, 1-0'lık skorla Trabzonspor oldu.

VITOR HUGO ÖNCE GOLÜ ATTI SONRA TAKLASINI ATTI

İlk yarısında önemli bir pozisyonun olmadığı maçın ikinci yarısında özellikle ev sahibi Hatayspor, önemli pozisyonlar buldu.

İkinci yarının ilk 15 dakikalık bölümünde Hatayspor birçok gol pozisyonu üretti. Ancak Uğurcan Çakır, yaptığı 5 net kurtarışla gole izin vermedi. Trabzonspor, 74. dakikada Vitor Hugo'nun attığı golle galibiyete ulaştı.





2 MAÇTA 3 GOL

Adana Demirspor ile oynanan kupa maçında iki gol atan Vitor Hugo, Hatayspor maçını da boş geçmedi, 2 maçta 3 gole ulaştı.

Abdullah Avcı yönetiminde 6 lig maçında 4. galibiyetini alan Trabzonspor, 2 kez de sahadan beraberlikle ayrılmıştı. Bu 6 maçta 6 gol atan Trabzonspor, kalesinde 2 gol gördü.

Bu galibiyetin ardından Trabzonspor puanını 20'ye yükseltti. Sahasında bu sezon ilk kez mağlup olan Hatayspor 21 puanda kaldı.

Süper Lig'de hafta sonu Hatayspor, Antalyaspor'a konuk olacak. Trabzonspor, Galatasaray'ı ağırlayacak.