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Trabzonspor - Hatayspor - CANLI SKOR
Trabzonspor, Süper Lig'in 17. hafta maçında Hatayspor ile kozlarını paylaşıyor.
- Haber Merkezi
- 18.12.2021 - 15:57
- Güncelleme : 18.12.2021 - 16:06
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2' İlk dakikalarda Trabzonspor oyunu rakip yarı alanda oynamaya çalışıyor.
1' Maç başladı.
Süper Lig'in 17. haftasında lider Trabzonspor evinde Hatayspor’u ağırlıyor.
Trabzonspor Stadyumu'nda saat 16:00'da oynanan mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.
MUHTEMEL 11’LER
Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Hugo, Ie, Trondsen, Berat, Abdülkadir, Hamsik, Baksetas, Djaniny, Cornelius
Hatayspor: Mohamedi, Fatih, Falette, Burak, Kamil Ahmet, Ribero, Sackey, Adekugbe, Dylan, Lobzhanidze, Diouf