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    Trabzonspor-Hatayspor maçının ilk 11'leri

    Trabzonspor, Süper Lig'in 17. hafta maçında Hatayspor ile kozlarını paylaşacak.
    • Haber Merkezi
    • 18.12.2021 - 14:48
    • Güncelleme : 18.12.2021 - 14:51
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    Trabzonspor-Hatayspor maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 17. haftasında lider Trabzonspor evinde Hatayspor’u ağırlayacak.

    Medical Park Stadyumu'nda saat 16:00'da oynanacak mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

    İLK 11'LER

    Trabzonspor: Uğurcan, Hugo, Edgar, Peres, Denswil, Dorukhan, Berat, Marek Hamsik, Bakasetas, Cornelius, Djaniny

    Hatayspor: Munir, Burak, Fatih, Burak Öksüz, Simon, Samuel, Ruben, Isaac, Saba, Dylan, Mame

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