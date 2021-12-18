- Haberler
- Futbol Haberleri
- Trabzonspor-Hatayspor maçının ilk 11'leri
Trabzonspor-Hatayspor maçının ilk 11'leri
Trabzonspor, Süper Lig'in 17. hafta maçında Hatayspor ile kozlarını paylaşacak.
- Haber Merkezi
- 18.12.2021 - 14:48
- Güncelleme : 18.12.2021 - 14:51
Süper Lig'in 17. haftasında lider Trabzonspor evinde Hatayspor’u ağırlayacak.
Medical Park Stadyumu'nda saat 16:00'da oynanacak mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Hugo, Edgar, Peres, Denswil, Dorukhan, Berat, Marek Hamsik, Bakasetas, Cornelius, Djaniny
Hatayspor: Munir, Burak, Fatih, Burak Öksüz, Simon, Samuel, Ruben, Isaac, Saba, Dylan, Mame