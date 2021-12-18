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    Trabzonspor-Hatayspor maçının muhtemel 11'leri

    Trabzonspor, Süper Lig'in 17. hafta maçında Hatayspor ile kozlarını paylaşacak.
    • Haber Merkezi
    • 18.12.2021 - 08:38
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    Trabzonspor-Hatayspor maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 17. haftasında lider Trabzonspor evinde Hatayspor’u ağırlayacak.

    Medical Park Stadyumu'nda saat 16:00'da oynanacak mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

    MUHTEMEL 11’LER

    Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Hugo, Ie, Trondsen, Berat, Abdülkadir, Hamsik, Baksetas, Djaniny, Cornelius

    Hatayspor: Mohamedi, Fatih, Falette, Burak, Kamil Ahmet, Ribero, Sackey, Adekugbe, Dylan, Lobzhanidze, Diouf

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