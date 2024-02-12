Trabzonspor - Hatayspor maçının muhtemel 11'leri

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Trabzonspor, Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Hatayspor'u konuk edecek. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.
Trabzon Park'ta saat 17.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.
Ligin ikinci yarısında oynadığı 5 maçta 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşayan bordo-mavili takım, rakibi karşısında kazanarak kötü gidişatına son vermeye çalışacak.
Muhtemel 11'ler
Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Joaquin, Denswil, Eren, Mendy, Berat, Visca, Bardhi, Trezeguet, Enis
Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Kilama, Maksimovic, Oğzuhan, Massanga, Görkem, Dele Bashiru, Rivas, Doğukan, Strandberg
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