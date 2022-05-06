Petrol
112.72
1.64%
Euro
15.80
0.53%
Dolar
14.95
0.57%
Altın
905.69
1.00%
Borsa
2459
-0.31%
Bitcoin
548.086
0.55%
BTXN Coin
16.37
5.00%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C
    Trabzonspor, Hatayspor'la berabere kaldı

    Trabzonspor, Hatayspor'la berabere kaldı

    Süper Lig'in 36. haftasında Trabzonspor, Hatayspor'la 1-1 berabere kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 06.05.2022 - 22:01
    • Güncelleme : 06.05.2022 - 22:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Süper Lig'in 36. haftasında Hatayspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

    Bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'u öne geçiren golü 48. dakikada Djaniny Semedo kaydetti. Golün asistini Berat Özdemir yaptı.

    Trabzonspor, Hatayspor la berabere kaldı #1

    Son dakikada beraberlik golü geldi

    Hatayspor'un golü 90+4. dakikada Mame Diouf'tan geldi.

    Trabzonspor'da Tasos Bakasetas, 12. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı.

    Bu sonucun ardından Trabzonspor, puanını 78'e yükseltti. Atakaş Hatayspor'un ise galibiyet hasreti 7 maça çıktı ve puanını 50 yaptı.

    Trabzonspor, gelecek hafta ligden düşmesi kesinleşen Altay'ı ağırlayacak ve bu maçta şampiyonluk kupasına da kavuşacak. Hatayspor ise İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacak.

    Trabzonspor, Hatayspor la berabere kaldı #2


    İlginizi Çekebilir

    Ücretsiz Borsa takip programını hemen indirin!
    MT5App

    Ücretsiz Borsa takip programını hemen indirin!

    Şanlıurfa'da çocuğun ölümden döndüğü anlar
    3. Sayfa

    Şanlıurfa'da çocuğun ölümden döndüğü anlar

    YouTube Go kapatılıyor
    Teknoloji

    YouTube Go kapatılıyor

    Görüş Bildir