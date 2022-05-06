Trabzonspor, Hatayspor'la berabere kaldı

Süper Lig'in 36. haftasında Trabzonspor, Hatayspor'la 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig'in 36. haftasında Hatayspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'u öne geçiren golü 48. dakikada Djaniny Semedo kaydetti. Golün asistini Berat Özdemir yaptı.





Son dakikada beraberlik golü geldi

Hatayspor'un golü 90+4. dakikada Mame Diouf'tan geldi.

Trabzonspor'da Tasos Bakasetas, 12. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı.

Bu sonucun ardından Trabzonspor, puanını 78'e yükseltti. Atakaş Hatayspor'un ise galibiyet hasreti 7 maça çıktı ve puanını 50 yaptı.

Trabzonspor, gelecek hafta ligden düşmesi kesinleşen Altay'ı ağırlayacak ve bu maçta şampiyonluk kupasına da kavuşacak. Hatayspor ise İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacak.