- Haberler
- Futbol Haberleri
- Trabzonspor, Hatayspor'la berabere kaldı
Trabzonspor, Hatayspor'la berabere kaldı
Süper Lig'in 36. haftasında Trabzonspor, Hatayspor'la 1-1 berabere kaldı.
- Haber Merkezi
- 06.05.2022 - 22:01
- Güncelleme : 06.05.2022 - 22:10
Süper Lig'in 36. haftasında Hatayspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.
Bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'u öne geçiren golü 48. dakikada Djaniny Semedo kaydetti. Golün asistini Berat Özdemir yaptı.
Son dakikada beraberlik golü geldi
Hatayspor'un golü 90+4. dakikada Mame Diouf'tan geldi.
Trabzonspor'da Tasos Bakasetas, 12. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı.
Bu sonucun ardından Trabzonspor, puanını 78'e yükseltti. Atakaş Hatayspor'un ise galibiyet hasreti 7 maça çıktı ve puanını 50 yaptı.
Trabzonspor, gelecek hafta ligden düşmesi kesinleşen Altay'ı ağırlayacak ve bu maçta şampiyonluk kupasına da kavuşacak. Hatayspor ise İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacak.