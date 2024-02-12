Trabzonspor, Hatayspor'u iki golle geçti Süper Lig'in 25. hafta maçında Trabzonspor, sahasında Hatayspor’u 2-0’lık skorla mağlup etti.

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Süper Lig’in 25. hafta mücadelesinde Abdullah Avcı’nın takımı Trabzonspor ile Volkan Demirel’in çalıştırdığı Hatayspor, hakem Ali Şansalan’ın düdük çaldığı maçta Akyazı Stadı’nda karşı karşıya geldi.

Müsabakada Trabzonspor, rakibini ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0'lık skorla mağlup etti.

Bordo-mavili takıma üç puanı getiren goller; 49. dakikada Trezeguet ve 77. dakikada Enis Bardhi'den geldi.

Trabzonspor, puanını 40 yaptı

Bu sonuçla birlikte Trabzonspor puanını 40'a yükseltirken, Hatayspor 28 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Trabzonspor deplasmanda Pendikspor'a konuk olurken, Hatayspor evinde Sivasspor'u konuk edecek.

Ligin en fazla kafa golü atan ekibi Trabzonspor

Trabzonspor'da Trezeguet kafa vuruşuyla ağları havalandırdı. Mısırlı futbolcunun golüyle, Trabzonspor bu sezon ligde en fazla kafa golü atan takım (13) oldu.

Bordo-mavili ekip bu sonuçla birlikte ligdeki 5 maçlık galibiyet hasretini noktalamış oldu. Trabzonspor, ligde oynadığı son 4 maçtan ise mağlubiyetle ayrılmıştı.

Meunier, bu maçta da asist yaptı

Trabzonspor'un yeni transferi Thomas Meunier, Türkiye Kupası'nda oynanan Gençlerbirliği maçının ardından bu maçta da asist yapmayı başardı.

Trezeguet'in golünde asist yapan Belçikalı yıldız, çıktığı ilk 2 maçta 2 asist yapmış oldu.