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Trabzonspor, Hatayspor'u mağlup etti
Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor evinde Hatayspor'u 2-0 mağlup etti.
- Haber Merkezi
- 18.12.2021 - 17:57
- Güncelleme : 18.12.2021 - 18:01
Süper Lig'de 17. hafta mücadelesinde teknik direktör Abdullah Avcı'nın takımı Trabzonspor, Ömer Erdoğan yönetimindeki Atakaş Hatayspor'u ağırladı.
Trabzonspor Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Trabzonspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Bordo - mavililere galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Djaniny ve 38. dakikada Andreas Cornelius kaydetti.
TRABZONSPOR 42 PUANA YÜKSELDİ
Bu sonucun ardından Trabzonspor, 13. galibiyetini aldı ve 42 puanla liderliğini sürdürdü. Son 4 maçta 3. mağlubiyetini alan Hatayspor ise 29 puanda kaldı.
Trabzonspor, gelecek hafta Altay deplasmanına gidecek. Hatayspor ise Konyaspor'u ağırlayacak.