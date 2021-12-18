Trabzonspor, Hatayspor'u mağlup etti

Trabzonspor, Hatayspor'u mağlup etti

Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor evinde Hatayspor'u 2-0 mağlup etti.

Süper Lig'de 17. hafta mücadelesinde teknik direktör Abdullah Avcı'nın takımı Trabzonspor, Ömer Erdoğan yönetimindeki Atakaş Hatayspor'u ağırladı.



Trabzonspor Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Trabzonspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Bordo - mavililere galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Djaniny ve 38. dakikada Andreas Cornelius kaydetti.





TRABZONSPOR 42 PUANA YÜKSELDİ

Bu sonucun ardından Trabzonspor, 13. galibiyetini aldı ve 42 puanla liderliğini sürdürdü. Son 4 maçta 3. mağlubiyetini alan Hatayspor ise 29 puanda kaldı.

Trabzonspor, gelecek hafta Altay deplasmanına gidecek. Hatayspor ise Konyaspor'u ağırlayacak.



