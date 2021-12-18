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    Trabzonspor, Hatayspor'u mağlup etti

    Trabzonspor, Hatayspor'u mağlup etti

    Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor evinde Hatayspor'u 2-0 mağlup etti.
    • Haber Merkezi
    • 18.12.2021 - 17:57
    • Güncelleme : 18.12.2021 - 18:01
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    Süper Lig'de 17. hafta mücadelesinde teknik direktör Abdullah Avcı'nın takımı Trabzonspor, Ömer Erdoğan yönetimindeki Atakaş Hatayspor'u ağırladı.

    Trabzonspor Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Trabzonspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

    Bordo - mavililere galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Djaniny ve 38. dakikada Andreas Cornelius kaydetti.

    Trabzonspor, Hatayspor u mağlup etti #1

    TRABZONSPOR 42 PUANA YÜKSELDİ

    Bu sonucun ardından Trabzonspor, 13. galibiyetini aldı ve 42 puanla liderliğini sürdürdü. Son 4 maçta 3. mağlubiyetini alan Hatayspor ise 29 puanda kaldı.

    Trabzonspor, gelecek hafta Altay deplasmanına gidecek. Hatayspor ise Konyaspor'u ağırlayacak.

    Trabzonspor, Hatayspor u mağlup etti #2

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