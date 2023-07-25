Trabzonspor hazırlık maçında Rabotnicki'yi 4 golle geçti Slovenya kampındaki dördüncü hazırlık maçına çıkan Trabzonspor, Rabotnicki'yi 4-1 yendi.

AA & Ensonhaber

Trabzonspor, Slovenya kampındaki dördüncü hazırlık maçında Kuzey Makedonya ekibi Rabotnicki ile karşı karşıya geldi.

İlk hazırlık maçında Hırvatistan'ın Hajduk Split takımına 2-0 mağlup olan, MOL Fehervar ve NK Celje ile 2-2 berabere kalan bordo-mavililer oynadığı dördüncü hazırlık maçında ilk galibiyetini 4-1'lik skorla aldı.

İlk yarı Trabzonspor'un üstünlüğüyle geçildi

8. dakikada Trabzonspor öne geçti. Sol kanattan ilerleyen Eren Elmalı'nın ceza sahası içerisine gönderdiği ortaya düzgün kafa vuruşu yapan Gomez topu kaleci Aleksovski'nin sol tarafından filelere gönderdi: 1-0

17. dakikada Rabotnicki beraberliği sağladı. Orta sahadan gelen pas ile sağ kanatta ilerleyen Murati, ceza sahası içerisine orta yaptı. Denswil'in karşılayamadığı top kaleci Uğurcan Çakır'ın eline çarparak filelerle buluştu: 1-1

40. dakikada ceza sahası içerisinde Visca'nın sert vuruşu sonrasında kaleci Aleksovski'den dönen topa kayarak vuruş yapan Bakasetas meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-1

İlk yarı Trabzonspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda fark açıldı

63. dakikada Bakasetas'ın ceza sahası yayına yakın bölgeden yaptığı ortada Gomez'in kafa vuruşu kaleci Aleksovski'den sekti. Dönen topu takip eden Eren Elmalı meşin yuvarlığı filelere gönderdi: 3-1

88. dakikada Eren Elmalı'nın yerden ortasında ceza sahası içerisinde meşin yuvarlağı kontrol ederek düzgün bir vuruş yapan Enis Destan topu kaleye gönderdi: 4-1

Karşılaşma Trabzonspor'un 4-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Kamp sona eriyor

Bordo-mavili takımın 4 Temmuz'da başladığı Slovenya kampı çarşamba günü sona erecek.

Slovenya'nın Kranj takımı ile TSİ 12.00'da karşılaşacak Trabzonspor kampı tamamlayıp akşam saatlerinde Türkiye'ye hareket edecek.