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    Trabzonspor, Hırvat stoper Simunovic ile anlaştı

    Geçen sezon attığı gollerin yanı sıra yediği fuzuli gollerle dikkat çeken Trabzonspor, savunma hattını Jozo Simunovic ile güçlendiriyor. Hırvat stoperle her konuda anlaşma sağlandı.
    • Haber Merkezi
    • 14.08.2020 - 11:47
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    Trabzonspor, Hırvat stoper Simunovic ile anlaştı

    Yeni sezonda savunma hattını güçlendirmek isteyen Trabzonspor, yeni bir stoper arayışına başlamıştı.

    Trabzonspor, Hırvat stoper Simunovic ile anlaştı #1

    JOZO SIMUNOVIC İLE ANLAŞILDI

    Bordo-mavililer aradığı stoperi buldu. Trabzonspor son olarak Celtic forması giyen Hırvat stoper Jozo Simunovic ile anlaştı.

    Uzun boyu ve atletik vücuduyla dikkat çeken 26 yaşındaki stoper sağ ayağını kullanıyor.

    2015'te Dinamo Zagreb'ten 7.5 milyon euro bedelle Celtic'e transfer edilen Simunovic, geçtiğimiz sezon 16 maça çıkarken 1 gol, 1 asistlik performans göstermişti.

    BONSERVİSİ ELİNDE

    Celtic, Mayıs ayında yaptığı açıklamada Simunovic'in 1 yıllık opsiyonunun kullanılmadığını ve yolların ayrıldığını açıklamıştı. Simunovic, Celtic'te üst üste 5 lig şampiyonluğu yaşadı.

    Trabzonspor, Hırvat stoper Simunovic ile anlaştı #2

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