- Haberler
- Futbol Haberleri
- Trabzonspor, Hırvat stoper Simunovic ile anlaştı
Trabzonspor, Hırvat stoper Simunovic ile anlaştı
Geçen sezon attığı gollerin yanı sıra yediği fuzuli gollerle dikkat çeken Trabzonspor, savunma hattını Jozo Simunovic ile güçlendiriyor. Hırvat stoperle her konuda anlaşma sağlandı.
- Haber Merkezi
- 14.08.2020 - 11:47
Yeni sezonda savunma hattını güçlendirmek isteyen Trabzonspor, yeni bir stoper arayışına başlamıştı.
JOZO SIMUNOVIC İLE ANLAŞILDI
Bordo-mavililer aradığı stoperi buldu. Trabzonspor son olarak Celtic forması giyen Hırvat stoper Jozo Simunovic ile anlaştı.
Uzun boyu ve atletik vücuduyla dikkat çeken 26 yaşındaki stoper sağ ayağını kullanıyor.
2015'te Dinamo Zagreb'ten 7.5 milyon euro bedelle Celtic'e transfer edilen Simunovic, geçtiğimiz sezon 16 maça çıkarken 1 gol, 1 asistlik performans göstermişti.
BONSERVİSİ ELİNDE
Celtic, Mayıs ayında yaptığı açıklamada Simunovic'in 1 yıllık opsiyonunun kullanılmadığını ve yolların ayrıldığını açıklamıştı. Simunovic, Celtic'te üst üste 5 lig şampiyonluğu yaşadı.