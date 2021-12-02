Trabzonspor hisseleri yükselişte

Borsa İstanbul'da hesaplanan spor endeksi, geçen ay yüzde 9,6 yükseldi. Trabzonspor, kasım ayında yüzde 31,4 artış ile yatırımcısını en fazla sevindiren spor şirketi oldu.

Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adayı Trabzonspor, Borsa İstanbul'da da yatırımcılarının yüzünü güldürdü.

Bordo-mavililer, hesaplanan borsa endeksinde ciddi bir yükseliş kaydetti.

Borsa İstanbul'da hesaplanan spor endeksi, geçen ay yüzde 9,6 yükselirken,Trabzonspor kasım ayında yüzde 31,4 artış ile yatırımcısını en fazla sevindiren spor şirketi oldu.

TARİHİ ZİRVEYİ GÖRDÜ

Trabzonspor'un, 23 Kasım'da 9,51 lira ve 4 milyar 755 milyon liraya ulaşan piyasa değeri de tarihi zirveyi gördü.

KAYBEDEN SADECE BEŞİKTAŞ

Geçen ay Galatasaray 'ın hisseleri yüzde 7,2, Fenerbahçe'nin hisseleri yüzde 1,3 değer kazanırken, Beşiktaş hisseleri ise yatırımcısına yüzde 16 kaybettirdi.