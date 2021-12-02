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    Trabzonspor hisseleri yükselişte

    Trabzonspor hisseleri yükselişte

    Borsa İstanbul'da hesaplanan spor endeksi, geçen ay yüzde 9,6 yükseldi. Trabzonspor, kasım ayında yüzde 31,4 artış ile yatırımcısını en fazla sevindiren spor şirketi oldu.
    • Haber Merkezi
    • 02.12.2021 - 13:52
    • Güncelleme : 02.12.2021 - 14:55
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    Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adayı Trabzonspor, Borsa İstanbul'da da yatırımcılarının yüzünü güldürdü.

    Bordo-mavililer, hesaplanan borsa endeksinde ciddi bir yükseliş kaydetti.

    Borsa İstanbul'da hesaplanan spor endeksi, geçen ay yüzde 9,6 yükselirken,Trabzonspor kasım ayında yüzde 31,4 artış ile yatırımcısını en fazla sevindiren spor şirketi oldu.

    Trabzonspor hisseleri yükselişte #1

    TARİHİ ZİRVEYİ GÖRDÜ

    Trabzonspor'un, 23 Kasım'da 9,51 lira ve 4 milyar 755 milyon liraya ulaşan piyasa değeri de tarihi zirveyi gördü.

    Trabzonspor hisseleri yükselişte #2

    KAYBEDEN SADECE BEŞİKTAŞ

    Geçen ay Galatasaray 'ın hisseleri yüzde 7,2, Fenerbahçe'nin hisseleri yüzde 1,3 değer kazanırken, Beşiktaş hisseleri ise yatırımcısına yüzde 16 kaybettirdi.

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