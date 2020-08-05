Trabzonspor, Hosseini'yi satıyor

Bordo-mavili takımın deneyimli stoperi Majid Hosseini'ye Avrupa'dan birçok teklif gelmeye devam ediyor. Trabzonspor 24 yaşındaki stoperi satma kararı aldı.

Trabzonspor'da geçen sezon başında İran'dan transfer edilen Majid Hosseini bu sene fazla forma şansı bulamamasına rağmen Avrupa ekiplerini peşine taktı.

24 yaşındaki oyuncu, birkaç ekipten ciddi ilgi görürken, yönetim de teklifleri değerlendirme kararı aldı.

SON KARAR NEWTON'UN

İranlı oyuncunun geleceğinin belirlenmesi için teknik direktör Newton'un kararı da oldukça önemli.

Messias ile yollar ayrılırken, Costa ile Campi'nin de durumunun belirsiz olması yönetimi düşündürüyor.