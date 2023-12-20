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Trabzonspor, ikinci kez sahadan çekilme ile karşılaştı!

Trabzonspor, ikinci kez sahadan çekilme ile karşılaştı! Süper Lig'de yaşanan saha olayları futbolun önüne geçti. Geçtiğimiz hafta hakem Halil Umut Meler’in Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafından fiziksel şiddete maruz kalmasının ardından, bu defa da İstanbulspor başkanı Ecmel Sarıalioğlu, Trabzonspor maçında takımını sahadan çekti. Bordo-mavililer ikinci kez sahadan çekilmeyle karşı karşıya geldi.