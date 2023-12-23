Trabzonspor ile Başakşehir yenişemedi Trabzonspor, Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.

ensonhaber.com

Süper Lig'in 18. hafta mücadelesinde Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor ile Çağdaş Atan'ın çalıştırdığı Başakşehir karşı karşıya geldi.

Akyazı Stadyumu'nda oynanan ve karşılıklı gollere sahne olan müsabakada kazanan çıkmadı ve maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Goller ilk yarıda geldi

Başakşehir, 11. dakikada Dimitrios Pelkas ile öne geçti. Trabzonspor, Pelkas'ın golüne 34. dakikada Batista Mendy ile karşılık verdi.

Trabzonspor'da Başakşehir karşısında fileleri havalandıran Mendy, bordo-mavili forma altındaki ilk golünü attı.

Trabzonspor, evinde yine takıldı

Başakşehir karşılaşmasından önce Akyazı'da son olarak Kayserispor'a 1-0 kaybeden Trabzonspor, iç sahada üst üste iki maçta puan kaybı yaşadı. Başakşehir ise 2 maç sonra puan kaybetti.

İki takım sahadan 1'er puanla ayrıldı

Bu maçta alınan 1'er puanın ardından Trabzonspor 27, Başakşehir ise 19 puana yükseldi.

Trabzonspor, ligde bir sonraki maçında Ankaragücü deplasmanına gidecek. Başakşehir sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak.