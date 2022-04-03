Trabzonspor ile Beşiktaş berabere kaldı

Trabzonspor ile Beşiktaş berabere kaldı

Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor, evinde Beşiktaş ile 1-1 berabere kalarak 1 puana razı oldu.

Süper Lig'in 31. haftasında lider Trabzonspor, evinde Beşiktaş'ı ağırladı.

Maça hızlı başlayan siyah-beyazlılar, rakip kalede tehlikeli pozisyonlar üretti.

Rakibin baskısını ilerleyen dakikalarda azaltan bordo-mavililer de pozisyonlar üretti.

İlk yarıda gol sesi çıkmadı ve iki takım da soyunma odasına 0-0'lık beraberlikle gitti.

BEŞİKTAŞ 10 KİŞİYLE 1 PUANI ALDI

İkinci yarıya da hızlı başlayan taraf Beşiktaş oldu. Rakip kalede bulduğu pozisyonları değerlendiremeyen siyah-beyazlılar, 56. dakikada kalesinde golü gördü.

İkinci yarı oyuna giren Cornelius 56. dakikada topu ağlara gönderdi ve Trabzonsopor'u 1-0 öne geçirdi.

69. dakikada penaltı kazanan Beşiktaş'ta Batshuayi, penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Mücadelenin 71. dakikasında Rosier sahneye çıktı ve Beşiktaş'a beraberliği getiren golü attı.

80. dakikada ikili mücadelede kendisini çeken rakibi Siopis'e tokat atan Larin direkt kırmızı kart ile oyundan atıldı.

Maçta başka gol sesi çıkmadı ve mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Bu skorla lider Trabzonspor puanını 71'e, Beşiktaş ise 47'ye yükseltti. Beşiktaş 47 puanla 7. sırada yer aldı.