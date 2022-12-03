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    Trabzonspor ile Hull City yenişemedi

    Trabzonspor, hazırlık maçında İngiltere Championship ekiplerinden Hull City ile 1-1 berabere kaldı.
    • 03.12.2022 - 18:06
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    Trabzonspor ile Hull City yenişemedi

    Sezonun ikinci etabı öncesi hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Abdullah Avcı'nın ekibi Trabzonspor ile Liam Rosenior'un yönetimindeki Hull City bir hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

    Mücadele eşitlikle sona erdi

    1-1'lik eşitlik ile tamamlananan mücadelenin ilk golünü 4. dakikada Trabzonspor adına Mısırlı oyuncu Trezeguet kaydederken, Hull City'nin beraberlik golü 71. dakikada milli futbolcu Ozan Tufan'ın penaltıdan attığı gol ile geldi.

    Trabzonspor ile Hull City yenişemedi #1

    Ozan ve Doğukan süre aldı

    Hull City'de forma giyen milli futbolcular Ozan Tufan ve Doğukan Sinik 62. dakikada oyuna girerken İngiliz ekibinin Fenerbahçe'den kiraladığı Dimitrios Pelkas oyuna dahil olmadı.

    Trabzonspor, hazırlık maçlarına devam edecek

    Antalya'da hazırlıklarına devam edecek olan Trabzonspor bir sonraki hazırlık maçında 7 Aralık Çarşamba günü Crystal Palace ile karşılaşırken, 10 Aralık Cumartesi günü de Kocaeli'de Kasımpaşa ile mücadele edecek.

    Trabzonspor ile Hull City yenişemedi #2

    Trabzonspor ile Hull City yenişemedi #3

    Trabzonspor ile Hull City yenişemedi #4


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