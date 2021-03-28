Trabzonspor, İrfan Can ve Halil'i istiyor

Gelecek sezonun yapılanmasına şimdiden başlayan Trabzonspor, Göztepe'den İrfan Can Eğribayat ve Halil Akbunar için girişimlere başladı.

Önümüzdeki sezonun kadro planlamasına şimdiden başlayan Trabzonspor, yaz dönemini oldukça hareketli geçirecek.

İRFAN CAN VE HALİL LİSTEYE ALINDI

Birçok mevkiye transfer yapmak isteyen bordo-mavili takım Göztepe'nin çıkışta olan iki ismine de kancayı taktı.

Avrupa'nın dev takımlarıyla adı geçen Uğurcan Çakır'ı satmaya hazırlanan Trabzonspor, İzmir ekibinin genç kalecisi İrfan Can Eğribayat'ı transfer etmek istiyor.

Ayrıca hızlı ve bitirici bir kanat arayışlarını da sürdüren Karadeniz ekibi, Göztepe'nin başarılı futbolcusu Halil Akbunar'ı da listesine ekledi. Bordo-mavililer, yaz döneminde İrfan Can ve Halil için Göztepe’ye paket teklif sunmaya hazırlanıyor.

İYİ İLİŞKİLER KULLANILACAK

Trabzonspor’un kiralık gönderdiği Diabate’nin bonservisini Göztepe’ye vermeyi planladığı, duruma göre takasta başka oyuncular daha ekleyip artı para formülüyle işi çözmeyi düşündüğü öğrenildi.

Guilherme ve Diabate transferlerinde Göztepe’ye kolaylık sağlayan Trabzonspor yönetiminin, İzmir ekibinin başkanı Mehmet Sepil ile arası çok iyi. Bu iki transferin de iyi ilişkiler kullanılarak çözüme ulaştırılması bekleniyor.