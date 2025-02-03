Trabzonspor, İskenderunspor maçının hazırlıklarına devam etti
DHA

Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda oynayacağı İskenderunspor maçının hazırlıklarına bugün saat 15.00’te yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından 5’e 2 ve pas çalışması gerçekleştirdi.

Antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

HAZIRLIKLAR YARIN SONA ERECEK

Bordo-mavililer, yarın saat 12.00’de yapacağı antrenmanla İskenderunspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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Emre Çalışkan
Editor