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    Trabzonspor, İsmail Köybaşı ile yollarını ayırdı

    Trabzonspor Kulübü, İsmail Köybaşı'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.
    • 15.08.2022 - 17:06
    • Güncelleme : 15.08.2022 - 17:07
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    Trabzonspor, İsmail Köybaşı ile yollarını ayırdı

    Trabzonspor, 33 yaşındaki milli sol bek İsmail Köybaşı ile yolların ayrıldığını açıkladı.

    Karadeniz ekibinden KAP'a yapılan açıklama şöyle:

    "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz İsmail Köybaşı arasındaki 21.07.2021 başlangıç ve 31.05.2023 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya, 2.350.000.-TL tutarındaki fesih tazminatı 10 (On) taksit halinde ödenecektir." ifadelerinde bulunuldu.

    İsmail, Trabzon'da etkisiz kaldı

    Geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla 18 maça çıkan sol bek, bu maçların 15'ine ilk 11 çıktı. 33 yaşındaki oyuncu bu maçlarda gol veya asist katkısında bulunamadı.

    Trabzonspor, İsmail Köybaşı ile yollarını ayırdı #1


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