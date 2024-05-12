Trabzonspor, İstanbulspor'u üç golle geçti

Süper Lig’in 36. hafta mücadelesinde Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor ile Osman Zeki Korkmaz’ın çalıştırdığı İstanbulspor, hakem Emre Kargın’ın düdük çaldığı maçta Akyazı Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.
Seyircisiz oynanan müsabakada kazanan, 3-0'lık skorla ev sahibi takım Trabzonspor oldu.
Visca, 3 asistle yıldızlaştı
Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri; 6 ve 7. dakikalarda Paul Onuachu ile 49. dakikada Thomas Meunier attı attı.
Trabzonspor'da 3 golün asisti de Edin Visca'dan geldi.
Trabzonspor, puanını 61 yaptı
Trabzonspor, bu galibiyetle birlikte puanını 61 yaptı. Ligden düşmesi daha önce kesinleşen İstanbulspor, 16 puanda kaldı.
Süper Lig'in bir sonraki haftasında Trabzonspor, Başakşehir deplasmanına gidecek. İstanbulspor, sahasında Sivasspor'u ağırlayacak.
Seyircisiz oynandı
Trabzonspor, ligin 30. haftasında Fenerbahçe ile oynadığı maçta aldığı 4 maçlık seyircisiz oynama cezası nedeniyle taraftar desteğini arkasında bulamadı.
Cezasının ilkini Sivaspor, ikincisini Gaziantep FK maçında çeken bordo-mavililer, üçüncü seyircisiz karşılaşmasını oynadı.
İstanbulspor'a ayrılan tribünlerde ise az sayıda sarı-siyahlı taraftar yer aldı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış