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    Trabzonspor, Jean-Philippe Gbamin'i renklerine kattı

    Trabzonspor, Jean-Philippe Gbamin transferini resmen bitirdiğini duyurdu.
    • 26.08.2022 - 23:25
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    Trabzonspor, Jean-Philippe Gbamin'i renklerine kattı

    Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'ın futbolcusu Jean-Philippe Gbamin ile kiralık olarak bir yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

    1 milyon 500 bin euro garanti ücret

    Yapılan anlaşmaya göre Everton'dan bedelsiz olarak kiralanan Fildişi Sahilli oyuncuya, 2022-2023 futbol sezonu için 1 milyon 500 bin euro garanti ücret ödeneceği kaydedildi.

    AA'nın haberine göre, geçen sezon CSKA Moskova'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi İngiltere'nin Everton takımında olan Jean-Philippe Gbamin, Trabzonspor ile transfer görüşmesi yapmak için dün gece saatlerinde kente gelmişti.

    Trabzonspor, Jean-Philippe Gbamin i renklerine kattı #1

    "O da artık bir fırtına"

    Trabzonspor resmi Twitter hesabından transferi şu cümlelerle duyurdu:

    "O da artık bir fırtına. Trabzonspor'a hoş geldin Jean-Philippe Gbamin! "

    Trabzonspor, Jean-Philippe Gbamin i renklerine kattı #2


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