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Trabzonspor, Jean-Philippe Gbamin'i renklerine kattı
- 26.08.2022 - 23:25
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'ın futbolcusu Jean-Philippe Gbamin ile kiralık olarak bir yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.
1 milyon 500 bin euro garanti ücret
Yapılan anlaşmaya göre Everton'dan bedelsiz olarak kiralanan Fildişi Sahilli oyuncuya, 2022-2023 futbol sezonu için 1 milyon 500 bin euro garanti ücret ödeneceği kaydedildi.
AA'nın haberine göre, geçen sezon CSKA Moskova'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi İngiltere'nin Everton takımında olan Jean-Philippe Gbamin, Trabzonspor ile transfer görüşmesi yapmak için dün gece saatlerinde kente gelmişti.
"O da artık bir fırtına"
Trabzonspor resmi Twitter hesabından transferi şu cümlelerle duyurdu:
"O da artık bir fırtına. Trabzonspor'a hoş geldin Jean-Philippe Gbamin! "