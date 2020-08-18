Trabzonspor, Jose Sosa için son teklifini yaptı

Trabzonspor, Jose Sosa için son teklifini yaptı

Arjantinli futbolcu Jose Sosa, sözleşme süresinin dolmasının ardından Trabzonspor ve Fenerbahçe ile görüşmelerini sürdürüyor. Bordo-mavililer, Sosa'ya 2 milyon euroluk yeni bir teklif yaptı.

Transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Jose Sosa'nın geleceğinin kısa sürede belli olması bekleniyor.

Menajeri aracılığıyla Fenerbahçe ve Trabzonspor ile görüşmelerde bulunan deneyimli futbolcuya,, bordo-mavili takımın son bir teklif yaptığı öğrenildi.

3.2 MİLYON EURO KAZANIYORDU

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'dan 3.2 milyon euro garanti ücret kazanan tecrübeli futbolcuya, bordo-mavililer yeni sezon için 1.75 milyon euro önermiş ancak teklif oyuncu cephesinden kabul görmemişti.

TRABZON'UN SON TEKLİFİ 2 MİLYON EURO

Futbolcu menajeriyle bir kez daha görüşen Trabzonspor 2 milyon euro garanti ücret teklif etti. Bu teklife henüz bir cevap vermeyen Jose Sosa'nın Fenerbahçe ile de temas halinde olduğu biliniyor.

FENERBAHÇE'YE DAHA YAKIN

Emre Belözoğlu ve Ali Koç'un bizzat görüştüğü Arjantinli futbolcunun, bu hafta sonuna kadar karar vermesi bekleniyor. Eşinin de İstanbul'da yaşamayı istemesi üzerine yıldız futbolcunun, Fenerbahçe'de oynamaya daha yakın olduğu öğrenildi.

35 yaşındaki futbolcu, bu sezon çıktığı 29 Süper Lig maçında 9 gol 7 asist yapmayı başardı.